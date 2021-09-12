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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir hırsızlığına 2 tutuklama

İHA

Demir hırsızlığına 2 tutuklama

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir adresteki ağırlık demirlerini çalan 2 kişi yakalandı.
Süleymanpaşa İlçesine bağlı Oruçbeyli Mahallesinde yaşayan F.H.'nin traktör ağırlık demirlerinin çalındığı ihbarı üzerine Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak şüpheli şahısların peşine düştü.
Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin de izlenmesi ile yapılan teknik çalışmalar sonucunda hırsızlık olayına karışanların S.A.M. ve A.Ç. olduğu belirlendi. Güvenlik kamerası incelemelerinde şahısların hırsızlığa gelirken, araçların plakalarını değiştirip, sahte plaka ile gezindikleri de gözlendi.
Her iki şüpheli, ilçe merkezinde gözaltına alınırken şüphelilerden S.A.M'nin çeşit suçlardan 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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