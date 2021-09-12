Tekirdağ'da Evcil Kanatlılar Fuarı'na yoğun ilgi



Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Evcil Kanatlılar Fuarı, büyük ilgi gördü. Yaklaşık 10 bin güvercinin bulunduğu fuarda, en çok iguana ve kertenkeleler merak edildi.

Çorlu Evcil Kanatlılar Derneği'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Evcil Kanatlılar Fuarı, Kapalı Salı Pazarı'nda gerçekleştirildi. Kadın ve çocukların ücretsiz girdiği fuara, ilgi büyük oldu. Yaklaşık 10 bin güvercin, muhabbet kuşları, horozların yanı sıra iguana, kertenkele ve köpeklerin de bulunduğu fuarda, çocuklar özellikle iguana ve kertenkeleleri inceledi.

Çorlu Evcil Kanatlılar Derneği Başkanı Ayhan Ekdik "Sabahın erken saatlerinden itibaren insanlar gelmeye başladı. Yetiştirdikleri kuşları burada birbirileriyle soy değişikliği yaptılar ya da sattılar. Burada fuarımızı bayanlara ve çocuklara ücretsiz yaptığımız için onların da katılımı çok güzel. Satışta 10 bin güvercin var. Güvercinin yanı sıra muhabbet kuşları var, süs tavukları var. Aynı zamanda kedi ve köpek ırklarından var" dedi.

'50 LİRADAN 100 BİN LİRAYA KADAR VAR'

Ekdik, fuarda insanların kendi ekonomik şartlarına göre alışveriş yapabileceğini ifade ederek, "Şimdi 50 liraya da güvercin var, 2 bin liraya da güvercin var, 100 bin liraya da güvercin var. Bu işe gönül veren ve bu işi profesyonel anlamda yapan arkadaşlarımız var. Burada insanlar, kendi ekonomik şartlarına ve kendi branşlarına göre, herkesin kesesine göre güvercin var. Buraya gelen insan, mutlaka kendi ekonomik şartlarına göre bir hayvan bulabilir" diye konuştu.

'İLGİ GÜZEL AMA SATIŞ YOK'

Fuara katılan Arif Tanır, 30 yıldır güvercin baktığını belirterek, "Fuar çok güzel gidiyor. Özellikle kadınların ve çocukların ilgi göstermesi bizi bir hayli mutlu etti. Günlerden beri buna hazırlandık ve güvercinlerimizi ve kuşlarımızı getirdik. Satışlar biraz sıkıntılı, genelde görsel olarak millet gezmeye rağbet gösteriyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2021-09-12 16:30:25



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