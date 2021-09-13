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Tekirdağ Sağlık Müdürü: Yatan hasta ve kayıplarda gençleri görmeye başladık

DHA

Tekirdağ Sağlık Müdürü: Yatan hasta ve kayıplarda gençleri görmeye başladık


Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, koronavirüse yakalananların yüzde 80'inin eksik aşılı olduğunu, hayatını kaybedenlerin yüzde 90'ının ise aşı yaptırmadığını belirterek gençler konusunda uyardı. Kalkan, "Maalesef kayıplarımızda genç nüfusumuzu görmeye başladık. Bu nedenle gençlerimizi daha fazla aşılanmaya davet ediyoruz" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında vaka sayısının 100 bin kişide 105,91 olarak açıklandığı Tekirdağ'da, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olanların oranı 89,4'e ulaştı. Aşılama oranının en yüksek olduğu 4'üncü il olan Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, il genelinde aşılamada büyük bir yol kat ettiklerini söyledi. Kalkan, "Vatandaşlarımızın ilgisi iyi ama biz hep 'en iyi, iyinin düşmanıdır' diyoruz. Bu açıdan vatandaşlarımızın yeni dönemde, yeni eğitim öğretim yılında çocuklarımızı korumak anlamında da bu konuda daha bir hassasiyet göstereceklerini umuyoruz. Bu açıdan da arkadaşlarımız sahada tüm tedbirlerini almış durumda. PCR testleri için ağız ve diş sağlığı hastanelerimizde ve devlet hastanelerimizde, Şehir Hastanemizde tüm testler yapılmakta" diye konuştu.
'ÖLENLERİN YÜZDE 90'I HİÇ AŞI OLMAYANLAR'
Aşı ile büyük bedellerin önüne geçildiğini vurgulayan Kalkan, "Servislerde yatan hastalarımızın yüzde 80 oranında hiç aşılanmamış ve aşısını tamamlamamış kişilerden oluşması, yine vefat eden hastalarımızın yüzde 90'ını aşılanmamış hastalarımızın oluşturması, aşının koruyuculuğu anlamında bize gerekeni söylüyor. Bu konuda aşıdan kaçanların, aynen şairin söylediği gibi hangi tarafa kulak kesilmişse, diğer tarafa sağır durumunda olmamalarını istirham ediyoruz. Aşının pratikte sağladığı yararları hep birlikte gözlüyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımız olarak tekrar vatandaşlarımızı, yeni eğitim öğretim yılında en sevdiğimiz varlıklarımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize bu hastalığın bulaşmaması ve herhangi bir kayıp yaşanmaması için aşılanmaya tekrar davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
'KAYIPLARDA GENÇLERİ GÖRÜYORUZ'
Son dönemlerde genç kayıpların olduğunu dikkati çeken Kalkan, şunları söyledi: "Sayın bakanımızın da açıkladıkları gibi daha genç bir yaş oranına inmiş durumdayız. Gençlerimiz biraz daha tez canlı, biraz daha 'biz bunu nasılsa atlatırız' düşüncesiyle, gereken önemi göstermeyebiliyor. Ama vakalar onlara da hayır demiyor. Ve dolayısıyla son dönemde daha bir genç yaş grubu hastalarımızı yatar durumda görüyoruz ve maalesef kayıplarımızda da genç nüfusumuzu görmeye başladık. O yüzden gençlerimizi daha fazla aşılanmaya davet ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-09-13 11:34:36

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