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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’ye dünya standartlarında yeni veri merkezi

İHA

Türkiye’ye dünya standartlarında yeni veri merkezi

Turkcell, son teknolojiye sahip Avrupa Veri Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde hayata geçirilen merkezin açılış töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın katılımıyla Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Turkcell, Türkiye’ye yeni nesil bir veri merkezi daha kazandırdı. Dünya standartlarına uygun olarak inşa edilen ve en son teknolojiyle donatılan Turkcell Avrupa Veri Merkezi’nin açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın katılımıyla Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın ev sahipliğinde Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde gerçekleştirildi. 37 bin 277 metrekarelik alana kurulan ve 7 bin 238 metrekarelik beyaz alana sahip Avrupa Veri Merkezi ile birlikte Turkcell’in bu alanda yaptığı yatırım miktarı 2,5 milyar TL’yi aştı.
“Yatırımlarımızla Türkiye’yi ‘Veri ve bulut teknolojileri üssü’ haline getireceğiz”
Avrupa Veri Merkezi’nin açılış töreninde konuşma yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ise şunları söyledi:
“İnternet trafiğinin geçiş noktası haline gelen Türkiye; verinin taşınması ve saklanması konusunda kilit bir öneme sahip. Turkcell olarak amacımız; bu coğrafi üstünlük ile şirketimizin sahip olduğu ileri ve yenilikçi teknolojiyi kullanarak, ülkemizi dünyanın en önde gelen ‘veri ve bulut teknolojileri üssü’ haline getirmek. Bu hedefin yeni bir adımı olarak bugün açılışını yaptığımız Turkcell Avrupa Veri Merkezi’ni kamu kurumlarının, özel sektörün ve bölge ülkelerinin hizmetine sunmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin ‘bölgesel bir üs olma’ konumunu güçlendirebilmek için yatırımları teşvik eden milli politikaların benimsenmesini ve hızla uygulamaya geçirilmesini çok değerli buluyoruz. Bu vesileyle Türkiye’de yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında önümüzü açarak bizleri cesaretlendiren Sayın Cumhurbaşkanımız ile her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz Sayın Bakanımıza ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.”
“Yeni nesil veri merkezlerimizle ‘Siber Vatan’a sahip çıkıyoruz”
Veri güvenliğini ‘Siber Vatan’ olarak tanımladıklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise “Turkcell olarak veri konusunu milli mesele olarak görüyoruz. Uzun yıllardır ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ diyerek yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz. Milli servetimiz veriyi, küresel risk ve tehditlere karşı korumak hepimizin görevi. Bu doğrultuda inşa ettiğimiz veri merkezlerimizde yerlilik oranımızı da hızla arttırıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Avrupa Veri Merkezimizde yerlilik oranımız yüzde 75 seviyesine ulaşarak Türkiye’nin yerlilik oranı en yüksek veri merkezi oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de verimize sahip çıkarak ülke sınırları içerisinde tutmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz. Bu vesileyle yeni veri merkezimizin Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını dileriz” dedi.
6 bin sensör ile 40 bin nokta sürekli izleniyor
İstanbul Havalimanı’na 85 kilometre uzaklıktaki Avrupa Veri Merkezi, 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olup depremin hemen sonrasında hizmet vermeye devam ediyor. Kapıların ve duvarların yangına da 120 dakika boyunca dayanıklı olduğu veri merkezinde, 6 bin sensör ile 40 bin nokta sürekli izleniyor. Turkcell Avrupa Veri Merkezi ayrıca sahip olduğu Tier III sertifikası sayesinde kurumlara sunucu barındırma, bulut bilişim, erişim, yedekleme, siber güvenlik, felaket kurtarma, yönetilen hizmetler ve cihaz temini hizmetlerini de sağlıyor. Avrupa Veri Merkezi aynı zamanda yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen “Leed Gold” sertifikasına da sahip durumda bulunuyor.
Türkiye’nin en teknolojik veri merkezinde yerlilik oranı yüzde 75
Bugün Avrupa’nın ve Türkiye’nin en teknolojik veri merkezi konumunda olan Avrupa Veri Merkezi, aynı zamanda yerlilik oranı en yüksek veri merkezi olmasıyla da dikkat çekiyor. Bina genelinde yüzde 75 yerli üretim kullanan Turkcell, yeni veri merkezinde yerli üreticilerin geliştirdiği iklimlendirme sistemleri, kabinetler ve güç kaynakları ile hizmet veriyor.

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