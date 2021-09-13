Süleymanpaşa Belediyesi LGS Seviye Tespit Sınavı düzenledi

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilçe genelinde Lise Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrencilere yönelik Seviye Belirleme Sınavı yapıldı.

50. Yıl Ortaokulunda iki gün üst üste düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı için öğrenciler Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaptı. Başvuru yapamayan öğrenciler için okul bahçesinde kayıt masası oluşturulurken, sınava girmek isteyen hiçbir öğrenci mağdur edilmedi. Sınava girişte ise öğrencilere kalem, silgi, kalemtıraş ve iki adet maskenin yer aldığı sınav paketi verildi.

Sınav gözetmenleri ve sınav süresi ile gerçek LGS deneyimini aratmayan Seviye Belirleme Sınavı ile öğrenciler hem bilgilerini test etme şansı buldular hem de gerçek sınav öncesi tecrübe kazanmış oldu.

Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde organize edilen sınavın sonuçları da açıklandı. Sınav sonuçları Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesinde yayınlandı. Öğrenciler, www.suleymanpasabel.tr/sinavsonuclari bağlantısına tıklayarak sınav sonuçlarına erişebilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu sınavda alınan derecelerin, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilecek ve ücretsiz olarak sınavlara hazırlık desteği verilecek olan Etüt Merkezi’ne öğrenci seçimi yapılırken dikkate alınacağı hatırlatıldı.

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