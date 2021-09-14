Çocuğu olan anneler, ‘İş’te Anne Projesi’nden faydalanacak

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde işbaşı eğitim programı kapsamında 16 katılımcıyla uygulamalı eğitim görecek. Katılımcılardan 015 yaş arası çocuğa sahip olan 5 kadın kursiyer, kadınların çalışma hayatına katılımının önündeki engelin kalkmasında yardımcı olan ‘İş’te Anne Projesi’nden faydalanacak.

Tekirdağ İŞKUR, Çorlu'da işbaşı eğitim programları ile işgücünün geliştirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü Çorlu Hizmet Merkezi ile bir firmanın işbirliğinde 13 Eylül 2021 11 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak olan “İşbaşı Eğitim Programı” ile ilgili sözleşmeler, katılımcılar tarafından imzalandı.



‘İş’te Anne Projesi’nden faydalanacak

Katılımcıların mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinebilecekleri “İşbaşı Eğitim Programı” kapsamında Formacı (Çorap) mesleğinde yapılması planlanan kursta, 16 katılımcı İŞKUR desteği ile uygulamalı eğitim görecek. Katılımcılardan 015 yaş arası çocuğa sahip olan 5 kadın kursiyer, kadınların çalışma hayatına katılımının önündeki engelin kalkmasında yardımcı olan ‘İş’te Anne Projesi’nden faydalanacak. Proje sonunda katılımcıların yüzde 50’si istihdam edilecek.

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