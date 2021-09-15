(Özel) Bir yılda koronadan 2 milyon, iş kazasından ise 3 milyon kişi öldü Dünya genelinde iş kazasından ölenlerin sayısı virüsten ölenlerin sayısının 1,35 katı oldu

Dünya geleninde bir yılda korona virüsten 2 milyon 255 bin kişi hayatını kaybederken, iş kazasından ölenlerinin sayısı ise 3 milyon oldu. Pandeminin ilk görüldüğü yıl 104 milyon vaka görülürken, buna karşın 340 milyon iş kazası meydana geldi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülen "Özellikle Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)” kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik maden işyerlerinin yanı sıra diğer sektörlerin de şartlarının iyileştirilmesi, kamu kurumları, üniversiteler, sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artırılması için Türkiye’nin 7 bölgesinde 25 ili kapsayan “MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları” düzenleniyor. İstişare toplantılarından biri de Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Toplantıda yerel yönetimler, sanayiciler, akademik camia ve şehrin diğer dinamikleri bir araya geldi.



İş kazasında ölenlerin sayısı korona virüsten daha çok

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacılı, iş kazalarından ölenler ve korona virüsten hayatını kaybedenlerle ilgili çarpıcı rakamlar verdi. Ovacılı, “Ortaya çıkacak iş kazası, meslek hastalıkları yaşayan insanı elbette zarara uğratıyor. Bununla birlikte ailesi zarar görüyor. Üretim, birçok alanlarda da zararlara yol açıyor ve aslında toplumsal uyumu ve barışı dahi zedeleyen sonuçlara yol açıyor. Dünyada İLO bir tahmin çalışması yürütüyor. Diyor ki, 1 yılda 340 milyondan fazla iş kazası meydana geliyor. 3 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor. Şimdi hepimiz pandemi ile karşı karşıyayız. Bütün hayatımızı buna göre yönlendirdik. Pandemi ilk çıktığı yıl içerisinde 104 milyon vaka görüldü. Bakın 104 milyon vakanın görüldüğü yerde biz buna pandemi dedik. Buna karşın 340 milyon iş kazası. Aslında bu durum bizim için ne kadar ciddi bir tablo olduğunu ortaya koyuyor. Pandemide 1 yılda 2 milyon 255 bin kişiyi maalesef kaybettik. İş kazalarında ise

3 milyona yakın insanı kaybediyoruz. Pandemide ne kadar mücadele ediyoruz değil mi. Hijyen, mesafe ve maske. İş sağlığı güvenliği ile ilgili bu kayıpları da önlemek, böyle temel tedbirlerle önlemek mümkün. 3 milyon insanı kaybetmek, 340 milyon vakayı yaşamak bizim için kader değildir. Bunların büyük bir çoğunluğu önlenebilir. Biz bu kayıpları yaşamak zorunda değiliz” dedi.



"21’inci yüzyılda ihtiyacımız olan element sayısı 3’lerden 50’ye çıktı"

MİSGEP Takım Lideri Lider Gökhan Güler, “Mağaradan başlayıp an itibarıyla bu muhteşem yolculuğun içerisinde 2 tane endüstri olmazsa olmazlardan elbette bunlardan birisi fiziksel ve kişisel ihtiyaçlarımızı karşılamak için tarım ve hayvancılık, bir diğeri ise madencilik. İnsanoğlu olarak an itibariyle bugün tükettiğimiz ne varsa ya tarım ve hayvancılığın sonucudur ya da madenin sonucudur. 18’inci yüzyılda sahip olduğumuz teknoloji o an itibariyle çok sınırlı olduğu için ihtiyacımız olan element sayısı da 35 tane. Fakat 19’uncu yüzyılda yaşanan sanayi devriminden ve 20’nci yüzyılda yaşanan otomotiv endüstrisinin geliştirilmesi, sonuç itibari ile geldiğimiz 21’inci yüzyılda ihtiyacımız olan element sayısı 3’lerden 50’ye çıkmış durumda. Dolayısıyla artık öyle bir noktadayız ki, bu elementlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.



"Tekirdağ nüfusunun 3’te biri SGK’ya prim ödüyor"

Tekirdağ İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen ise Tekirdağ ile ilgili bilgiler vererek, “İlimiz malumunuz deniz, kara, hava ve demiryollarına sahip ülkemizin beş ilinden biri. Lojistik ve stratejik olarak da İstanbul, Bulgaristan ve Yunanistan sınırına da 130 kilometre mesafede. Bunun getirdiği avantajla stratejik olarak çok önemli bir bölgede. Bizde bu bölgede olmasına binaen işgücü piyasalarını yönetmeye çalışıyoruz. İşgücü piyasalarında da ilimiz ülkemizin önde gelen illerinden biridir. İlimizde yaşayan nüfusun yüzde 34’ü yani 3’te 1’i Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim ödeyenlerden oluşuyor. Bu konuda İstanbul, Ankara ve Kocaeli’nden sonra bizi 4’üncü dinamik bir il yapıyor” dedi.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.