Şarköy'de 4 öğretmen ve 145 öğrenci karantinaya alındı

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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde 4 öğretmen ve 145 öğrenci, temaslı olduğu tespit edilerek karantinaya alındı. Evlerine gönderilen öğretmen ve öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirildi.

Şarköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince okullarda 4 öğretmen ve 110 öğrenciye PCR testi uygulandı. Toplamda temaslı olduğu tespit edilen 145 öğrenci ve 4 öğretmene karantina kararı verilirken, öğrencilerin karantina boyunca uzaktan eğitim alacakları öğrenildi.

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