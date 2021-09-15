Ergene Kaymakamlığı Futbol Turnuvası başladı

Ergene Kaymakamlığı tarafından düzenlenen, kamu kurum ve kuruluşları ile Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi firmalarının katılım sağladığı futbol turnuvası başladı.
Ergene Kaymakamlığı bünyesinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile Ergene 1 OSB’de faaliyet gösteren firmaların yer aldığı turnuvada ilk gün maçları oynandı. Ulaş Mahallesi Futbol Sahası’nda oynanan açılış maçında Ergene Kaymakamlığı Kasar ve Dual Tekstil takımını 54 yenerken Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü takımı da Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı takımını 20 yenmeyi başardı.
Son derece keyifli anlara sahne olan futbol turnuvasında diğer maçlar da program dahilinde oynanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.