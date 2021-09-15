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Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan okullarda alınan tedbirleri inceledi

İHA

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan okullarda alınan tedbirleri inceledi

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, okulların yeniden yüz yüze eğitime açılması nedeniyle alınan tedbirleri yerinde incelemek ve yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere okullara ziyaretler gerçekleştirdi.
Beraberinde Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri ile birlikte Havuzlar Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve Çorlu Ortaokulu başta olmak üzere ilçede eğitimöğretim veren okulları ziyaret eden Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, okul idarecilerinden gerek korona virüs tedbirleri ile ilgili olarak alınan önlemler, gerekse de okullarda yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Erdoğan, okul idarecileri ile işleyiş konusunda istişarelerde bulundu.

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