Çerkezköy TSO’nun eylül aynı meclis toplantısı gerçekleşti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Eylül ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan yönetiminde gerçekleşti.

Odanın konferans salonunda pandemi kurallarına uygun şekilde yüz yüze gerçekleşen Çerkezköy TSO Meclis Toplantısı, yoklama ve saygı duruşu ile başladı. 2021 yılı ağustos ayı gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanı görüşülerek ibra edildi. Yılın ilk 8 aylık faaliyetlerinin incelendiği toplantıda, gelir gider dengesinin uygun olduğu görüldü. Toplantıda bir diğer gündem maddesi olarak odanın işleyişi açısından önemli yer tutan iç yönergenin yenilenmesi hususu görüşüldü. 2014 yılından bu yana yürürlükte olan Oda İç Yönergesi, mevzuat ve oda iç işleyişinde oluşan değişikliklere uygun olarak meclis üyeleri tarafından onaylandı. Gündem maddeleri meclis üyeleri tarafından onaylanırken, toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi.

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