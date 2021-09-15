Sahil güvenlik, balıkçıları bilgilendirdi

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Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan balıkçılar, av sezonu ve avcılık konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağına gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Üyeleri balıkçılara bir araya geldi. Sahil Güvenli Komutanlığı personelleri, balıkçılarla görüş alışverişinde bulunurken, aynı zamanda balıkçılar av sezonu ve avcılık konusunda bilgilendirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ve kooperatif üyelerine gümrük sahasının olduğu bölgelerde ve ağ atmanın yasak olduğu bölgeler konusunda çeşitli bilgilendirmeler yaptı.

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