Panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi çevreyolu Hayrabolu Kavşağı'nda üzerinde panelvan aracın içerisinde yabancı uyruklu şahısların olduğu anonsu üzerine Göçmen Kaçakçılığı Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kısa sürede söz konusu aracı takibe aldı. Durdurulan aracın içerisinde yapılan kontrolde herhangi belge ibraz edemeyen 32 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili sürücü ve yanındaki şahıs da yakalandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.