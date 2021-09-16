Panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi çevreyolu Hayrabolu Kavşağı'nda üzerinde panelvan aracın içerisinde yabancı uyruklu şahısların olduğu anonsu üzerine Göçmen Kaçakçılığı Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kısa sürede söz konusu aracı takibe aldı. Durdurulan aracın içerisinde yapılan kontrolde herhangi belge ibraz edemeyen 32 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili sürücü ve yanındaki şahıs da yakalandı.

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