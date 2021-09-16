Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu

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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde 10 adrese yönelik kaçak tütün operasyonu düzenlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tütün ve makoran satışı yaptığı tespit edilen 10 farklı adreste arama yapıldı. Aramalarda, 62 bin 220 adet doldurulmuş makaron, 72 kilogram açık kıyılmış tütün, 6 bin 900 adet bandrolsüz boş makaron, 5 bin 600 adet sigara sarma kağıdı, 32 paket bandrolsüz nargile tütünü, 28 adet mükerrer TAPDK bandrolü ele geçirilerek, 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı.

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