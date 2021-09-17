Tarım ve Ormanda değerlendirme toplantısı

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Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal Başkanlığında, İl Müdür Yardımcıları, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri ile Şube Müdürlerin katılımıyla, 2021 Yılı Ağustos Ayı Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda Covid19 pandemisi kapsamında gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilen toplantıda Bitkisel Ürün Rekolte Tahmin Komisyonu, denetimler ve kontroller, aşılama ve küpeleme çalışmaları, APG gerçekleşmeleri gibi ana başlıklarda değerlendirmelerde bulunuldu.

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