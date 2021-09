Gönül elçileri, esnaf odalarını unutmadı

Süleymanpaşa Belediyesi, bu yıl 1319 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası kapsamında, Süleymanpaşa’da faaliyet gösteren meslek ve esnaf odalarını unutmadı.

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Gönül Elçileri ekipleri, esnaf ve meslek odalarının başkanları ve yöneticilerini makamlarında ziyaret ederek çiçek takdim edip Ahilik Haftası'nı kutladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in selamlarını ve Ahilik Haftası tebriklerini ileten Gönül Elçileri, esnaf odalarının belediyeden talep ve beklentilerini dinleyerek not ettiler. Gönül Elçileri, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın ziyareti ile başladıkları ziyaretleri Süleymanpaşa’da faaliyet gösteren on meslek ve esnaf odası ile tamamladı.

Anadolu’da ortaya çıkan Bektaşilik kültürünün uzantısı olan Ahilik kavramı, esnafların dürüst bir ticaret anlayışı ile hizmet vermesi ve bu kültürü yeni nesillere aktarmasını sağlayan bir kavram olarak yüzyıllar boyunca yaşayarak günümüze geldi. Günümüzde her yıl esnaf odalarının istişaresi ile Yılın Ahisi olarak bir esnaf belirleniyor ve Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında kendisine bu unvanın simgesi olan kuşak, törenle bağlanarak devrediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.