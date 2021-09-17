Terör propagandasına 1 gözaltı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir şüpheli terör propagandası yapmaktan gözaltına alındı.



Olay, Muratlı OSB’de bir fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hakkında terör propagandası yapmaktan yakalama kararı çıkartılan N.Ç. adlı şüpheli, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele ekiplerince çalıştığı işyerinde gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muratlı Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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