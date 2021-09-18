Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen bıçaklı tartışmada 2 kişi yaralandı.

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi otobüs durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında sürtüşme olan 17 yaşındaki N.A.D. İle M.P. otobüs durağı önünde sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte 2 şahıs da birbirlerine bıçak çekti. Yaşanan tartışmada N.A.D. İle M.P. ağır yaralandı. Çevredekilerin ve polis ekiplerinin araya girmesiyle olay dağılırken yaralı şahıslar Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların tedavisi sürüyor. Polis ekipleri ise olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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