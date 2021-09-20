Çorluspor 1947 Mustafa Ülkü’ye emanet

Yeni sezona Yusuf Gümüş başkanlığında şampiyonluk parolası ve eski başarılı günlerine dönme hedefi ile başlayan Çorluspor 1947’de teknik direktörlük koltuğu sarıkırmızıların daha önce formasını terleten isimlerden Mustafa Ülkü’ye teslim edildi.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Tekirdağ Süper Amatör Küme takımlarından Çorluspor 1947'nin başkanı Yusuf Gümüş, “Çorluspor 1947 Kulübü olarak kulübümüzün teknik direktörlüğüne daha önce kulübümüzde hem futbolcu hem de antrenörlük görevinde bulunan Mustafa Ülkü hocamızı getirmiş bulunmaktayız. Görevi devraldığımız günden bu yana güçlü yönetimimizle birlikte transfer çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Takımımıza gönül vermiş vatandaşlarımız ve Çorluspor 1947 kulübümüzün gerçek sahibi olan taraftarlarımız merak etmesinler ki kulübümüzü inşallah bu süreç içerisinde özlediği başarılı günlere geri döndüreceğiz” dedi.

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