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Hayrabolu'da "Kümes Hayvanları" festivali

İHA

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, "Kümes Hayvanları Festivali" ilginç görüntülere sahne oldu.

Hayrabolu'da "Kümes Hayvanları" festivali

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, "Kümes Hayvanları Festivali" ilginç görüntülere sahne oldu.
Hayrabolu Belediyesi ev sahipliğinde kapalı pazar yerinde gerçekleşen festivalde, binlerce güvercin ve süs tavukları görücüye çıktı. Hayrabolu Kürklü ve Kanatlı Hayvan Severler Derneği Başkanı Ramazan Öveç yaptığı açıklamada, festivale Trakya'nın il ve ilçelerinden gelen kuşseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Festivale Belediye Başkan Vekili Ramazan Kemal Kurt ve Başkan Yardımcısı Şakir Tasar ve kuşseverler katıldı.

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