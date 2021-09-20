Vatandaş kendi yolunu kendisi onarıyor Bozulan yolların onarımını vatandaş kendisi yaptı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bozulan yollardan şikayet eden vatandaşlar, soruna kendilerince bir çözüm geliştirdi. Kendi imkanları ile beton hazırlayan bir kişi yollardaki çukurları kendi çabası ile doldurdu. Fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi Kömürcü Caddesi’nde ikamet eden Mustafa Güncel adlı bir vatandaş, sokağındaki çukurlardan şikayetçi olunca çözümünü de yine kendisi üretti. Kendi imkanları kum ve çimento alarak harç yapan vatandaşlar çukurları beton ile doldurarak soruna çözüm buldu. Beton döktüğü yerlere geçmeyin yazılı notlar da yazan vatandaşın bu girişimi kısa sürede sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Fotoğrafları değerlendiren mahalle sakinlerinden Osman Kuyu da yol sorununu bir türlü çözüme kavuşturamayan Çorlu Belediyesi’ne seslenerek, “Çorlu Belediyesi bak vatandaş kendi yolunun çukurlarını kendi imkanlarıyla yapıyor. Kum alıyor çimento alıp sizlerin yapacağı işi yapıyor. Eğer Çorlu Belediyesi bu mahalledeki bu sokaktaki çukurları onarmak için sıraya aldıysa zahmet etmesin vatandaş kendi yolunu kendisi onarıyor” dedi.

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