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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaklaşık 6 milyon TL’lik Sanayide Dijital Dönüşüm Projesi tanıtıldı

İHA

Yaklaşık 6 milyon TL’lik Sanayide Dijital Dönüşüm Projesi tanıtıldı

Trakya Kalkınma Ajansı ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından hayata geçirilen Sanayide Dijital Dönüşüm (Endüstri 4.0) projesi tanıtıldı.
Sanayide Dijital Dönüşüm eğitim projesinin ilk ayağı, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde tanıtıldı. ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin pilot okul olarak seçildiği proje tanıtımına Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, ÇOSB yönetimi ve projenin iştirakçi kurumlarının temsilcileri katıldı.

9 öğretmene sertifikaları verildi
Düzenlenen tanıtım programında Sanayide Dijital Dönüşüm (Endüstri 4.0) Laboratuvarı eğitimlerine katılıp sertifika almaya hak kazanan 9 öğretmene sertifikaları verildi. Ayrıca proje kapsamında oluşturulan Sanayide Dijital Dönüşüm Laboratuvarı katılımcılara tanıtılarak işlevi anlatıldı.
Trakya Kalkınma Ajansı’nın desteklediği, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından hayata geçirilen proje, Trakya Bölgesi’ndeki sanayi üretiminin geliştirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında nesnelerin akıllı iletişimi, üretim bandındaki makinaların üretim sürecinin takibini kolaylaştırması ve üretim kalitesinin bir üst seviyeye çıkması bekleniyor. Ayrıca Endüstri 4.0 projesi, ülkemizdeki sanayi üretiminin teknolojik gelişimi açısından da büyük önem arz ediyor.

16 OSB’ye hizmet verecek
Proje kapsamında Özel ÇOSB MTAL’de oluşturulan Sanayide Dijital Dönüşüm Laboratuvarı, Trakya’daki diğer 16 Organize Sanayi Bölgesi’ne, Mesleki ve Teknik Liselere ve ilgili Meslek Yüksek Okullarına hizmet verecek. Proje, dijital dönüşüm konusunda işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve Trakya Bölgesi genelinde dijital dönüşüm konusunda farkındalık oluşturularak, firmaların dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmaya yönelik danışmanlık verilmesini de içeriyor.

150 firma projeden yararlanacak
Proje kapsamında Çerkezköy OSB bünyesinde Sanayide Dijital Dönüşüm konusunda düzenli eğitim ve danışmanlık verebilen bir merkez oluşturulacak. 5 yıllık projeksiyonda 295 firmanın Sanayide Dijital Dönüşüm teknolojisi eğitimlerini tamamlaması ve 150 firmanın Sanayide Dijital Dönüşüm Panel ve Eğitim programından yararlanarak şirket içi dijital dönüşümleri tamamlanması hedefleniyor. 480 öğrenci ve 22 öğretmen bu projeden faydalanarak teknik bilgilerini geliştirmiş olacak, Sanayide Dijital Dönüşüm teknolojisi uyumlu teknolojilerde temel düzeyde olan arızaları hızlı bir biçimde giderebilen önleyici bakım teknisyenler yetiştirilecek, Siber Fiziksel Fabrika V5 Eğitimleri, Üniversite Program Tarama Eğitimleri ve eğiticinin eğitimi proje kapsamında gerçekleştirilecek.
Toplam bütçesi 5 milyon 900 bin TL olan projenin yaklaşık 3 milyon TL’si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. 30 aylık uygulama süresi bulunan projenin 2022 yılının Mart ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

"Sanayide Dijital Dönüşüm Laboratuvarını oluşturduk"
Projenin tanıtım etkinliğinde konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Trakya'da ve özellikle Çerkezköy'de sanayinin yoğun olması ve çalışanlara dijital dönüşümü gösterebileceğimiz bir yer olması gerektiğini düşünerek, Sanayide Dijital Dönüşüm Laboratuvarını oluşturduk. Projeyle Trakya'daki bütün OSB'leri projeye ortak ederek onların da çalışanlarına eğitim verilsin istedik. Meslek liselerindeki çocuklarımız da gördükleri eğitimleri uygulamalı olarak dijital fabrika nedir, bunu uygulamalı olarak görebilecekleri ihtiyaca cevap veren bir laboratuvar oldu burası. Trakya'daki OSB'ler, öğrenciler burada birebir uygulamalı eğitim alabilecek. Amacımız geleceğin dünyası olan dijitalleşmenin, verimliliğin çok önemli olduğu bu dönemde rekabeti, ihracatı artırabilmek. Bu nedenle laboratuvarın önemli olduğuna inanıyoruz. Sanayiye yönelik ara eleman değil aranan eleman noktasında ciddi bir kaynak oluşturacak” dedi.
Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de, projenin hayırlı olmasını temenni etti. Sanayide dijital dönüşümün önemine değinen Sözdinler, öğrencilerin de bu çağın gereksinimlerine ayak uydurması için böyle bir projenin önemli olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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