Tekirdağ'da kaçak telefon satan 8 adrese operasyon

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda gümrük kaçağı 29 telefon ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde gümrük kaçağı cep telefonu satışı yaptığı tespit edilen 8 adrese operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bahse konu adreslerde arama yapıldı. Aramalar neticesinde 27 adet akıllı cep telefonu ve 2 adet tuşlu telefon ele geçirildi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.

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