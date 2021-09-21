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Şehri delik deşik ettiler başkan çıldırdı: “Aldığınız para size haram” Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: "Bu şehirde bir çukura düşüyorsanız bilin ki TESKİ yüzünden düşüyorsunuz" “Bu şehre ihanet ediyorsunuz”

İHA

Şehri delik deşik ettiler başkan çıldırdı: “Aldığınız para size haram” Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: "Bu şehirde bir çukura düşüyorsanız bilin ki TESKİ yüzünden düşüyorsunuz" “Bu şehre ihanet ediyorsunuz”

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü Süleymanpaşa ilçesindeki sokakları delik deşik edip olduğu gibi bıraktı. Duruma çok sinirlenen Belediye Başkanı Yüksel ise TESKİ’nin delik deşik ettiği sokakları tek tek gezerek, “Bu şehre ihanet ediyorsunuz. Aldığınız para size haram” dedi.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gece gündüz denilmeden yapılan yollar ve sokaklar TESKİ Genel Müdürlüğünce delik deşik ediliyor. TESKİ’nin ardından bıraktığı kazılardan dolayı şehrin hemen hemen her sokağında parçalanmış yolları yoldan geçen sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşatıyor.

Çileden çıkan başkan parçalanmış yolları tek tek ifşa etti
TESKİ ekiplerinin patlakları kazıp olduğu gibi bırakması Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’i çileden çıkarttı. Duruma çok sinirlenen Başkan Yüksel, TESKİ’nin gerisinde bozup bıraktığı yolları ifşa ederek, bunun sebebinin TESKİ olduğunu söyledi.

"Eğer ki bu şehirde bir çukura düşüyorsanız, bilin ki TESKİ yüzünden düşüyorsunuz"
Başkan Yüksel, “Süleymanpaşa’da yaşayan kıymetli hemşehrilerim 100. Yıl Mahallesi'ndeyiz. Artık sizde bunaldınız biliyorum ama bu konuda sizden başka sığınacak başka bir kapım yok. O yüzden derdimi de size anlatıyorum. Allah için buraya bir bakın TESKİ bir patlak kazısı yapmış, bu şekilde bırakıp gitmiş. Şimdi buraya arabası düşen herkes ilk önce benim kulağımı çınlatıyor. Böyle bir belediye başkanı olur mu böyle bir hizmet olur mu? Vallahi de billahi de bunlar benim işim değil. Eğer ki, bu şehirde bir çukura düşüyorsanız, bilin ki TESKİ yüzünden düşüyorsunuz. Sabahtan akşama kadar, günlerce yıllarca bu şekilde uğraşıyoruz. Biz yapıyoruz birileri gelip patlatıp bırakıyor. Yani buraya düşen bir arabanın hasar görmeden çıkma şansı var mı. Ben buradan TESKİ yöneticilerine seslenmek istiyorum. Yemin ederek söylüyorum. Aldığınız para size haram. Hani diyorum ya bu millete ihanet ediyorsunuz. Vallahi dibine kadar ihanet ediyorsunuz. Ya böyle bir rezillik olur mu Allah aşkına. Kazdın bıraktın tamam Cüneyt yapacak. Yapacak tabi böyle bırakılır mı ya. Ya zerre kadar utanmanız yok mu? Bu sokakta bu şehirde nasıl gezebiliyorsunuz. Yani bunu böyle bırakarak, bu şehirde bu sokakta nasıl gezebiliyorsunuz. Yazıklar olsun. Ben belediye başkanlığını keyif alarak yapıyorum. Milletimize hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Ama ne zaman ki sizin bu işleriniz görüyorum kendimden utanıyorum” dedi.

“Hiç mi Allah’tan korkunuz yok”
Başkan Yüksel yaptığı açıklamanın devamında, “Hiç mi Allah’tan korkunuz yok. Ya Allah’tan korkun ya. Bu yapılır mı Allah rızası için. Yardın, kestin tamam da bir malzeme serde biz yapana kadar idare etsin. Bu şekilde yapılır mı ya. Siz bunu bilerek yapıyorsunuz. Başka bir mahalledeyiz. Kaldırımı kırmışsın bırakmışsın. Kim sorarsa iş yaptın değil mi? Ne hikmetse bu patlaklar tam da yolun ortasında oluyor. Yani sizin tam çukurun içerisinde düşeceğiniz yerde oluyor. Zorunuza gitmesin gerçekten ihanet ediyorsunuz. Her geçen buraya giriyor. Ya iki kürek malzeme atmak zor mu geliyor. Nasılsa burası Süleymanpaşa Cüneyt Yüksel’e yazıyor bu değil mi. Öyle değil arkadaşlar. Bu şehirde herkes sizin ne yaptığınız artık çok iyi biliyor. Bunun anlatılabilir bir yanı kalmadı” diyerek açıklamasını noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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