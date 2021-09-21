Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu 1 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ve Marmaraereğilisi ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Marmaraereğilisi’nde yakalanan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince, Çorlu İlçesine bağlı Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde ve çevresinde yapılan aramada, 386.9 gram bonzai, 75 gram toz esrar, hassas terazi ele geçirildi.

Marmaraereğlisi ilçesinde de durdurulan 1 araç ve araç içerisinde bulunan 3 şahsın üzerinde yapılan aramalarda, 5,5 gr eroin, 0,2 gram metamfetamin, 50 gram skunk ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak araç içerisinde bulunan H.S., O.Y. ve M.C.Ş isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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