AB'den Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi'ne 30 milyon lira destek



Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-TRAKYA Kalkınma Ajansı'nın hayata geçirdiği ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteklediği 'Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi'nin protokolü imzalandı. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, projeye finansmanın AB tarafından sağlandığını ve 30 milyon lira civarında olduğunu söyledi.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın hayata geçirdiği 'Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi'nin tanıtım toplantısı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bölgedeki OSB temsilcileri, Ticaret ve Sanayi Odası başkanları ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, bölgede bulunan KOBİ'lerin enerji verimliliğini artırmaları için projenin hazırlandığını belirterek, bölgedeki 300 firmaya ayrı ayrı danışmanlık yapılacağını söyledi.

Şahin, şöyle devam etti: "Proje, Trakya'da bulunan KOBİ'lerimizin enerji verimliliği, proses verimliliği, insan kaynakları verimliliği, süreç verimliliği gibi bütün bu işlemlerin iyileştirilmesi, firmalarımızın ulusal ve uluslararası alanda rekabetinin artırılabilmesi, daha iyi şartlarda ihracat yapabilmesi için bölgemizde 300 tane firmayla bire bir danışmanlık yapılacak, Onlara az önce saydığım alanların iyileştirilmesi ve buradan elde ettiği tasarruflarla ve daha iyi şartlarda üretim yapma imkanı vererek Trakya bölgemizde bulunan KOBİ'lerimizin hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda rekabet edebilmesini, sürdürülebilir bir ihracat ve çalışma yapabilmesini sağlamak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik."

'TASARRUF YAPTIRMAYI AMAÇLIYORUZ'

Projeye finansmanın AB tarafından sağlandığını ve 30 milyon lira civarında olduğunu belirten Şahin, "Projemiz, yaklaşık 3 sene sürecektir. Şu an ilk 6 ayını bitirmiş bulunmaktayız. İlk 6 ay özellikle hazırlık çalışmaları, nerede ve nasıl yapılacağıyla ilgili bütün süreçler tamamlandı. Önümüzdeki 2,5 yıl içerisinde inşallah bütün Trakya'daki 300 KOBİ'mize bire bir giderek, bire bir danışmanlık yaparak, onların bütün süreçlerini inceleyerek ve onları iyileştirerek danışmanlık vererek projemizi tamamlamayı düşünüyoruz. Amacımız buydu. Fayda anlamında baktığımız zaman şirketlerde süreç bittiğinde, 3 yılın sonunda şirketlerimiz bu hizmeti aldıktan sonra, bu danışmanlığı aldıktan sonra biz gelmeden önce şirketlerinde, firmalarında yapmış oldukları iş ve işlemlerdeki karlılık oranını yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30 oranında artıracak. Enerjiden, sudan, makine ekipman parkurundan ve hammadde gibi kaynak verimliliği noktasında firmalarımıza tasarruf yaptırmayı amaçlıyoruz." Şahin'in konuşmasının ardından proje kapsamında iş ortaklığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve ticaret odalarının temsilcileri protokol imzaladı.DHA-Ekonomi Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-09-22 17:04:18



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