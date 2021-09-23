Sürüsünü terk etti mahallenin sakini oldu İnsanlar onu, o da insanları çok sevdi

Göç yolundaki sürüden ayrılan leylek, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde mahallenin sakini haline geldi. Mahalle sakinleri, bir haftadır mahallede gezinen leyleğe gözü gibi bakıyor.

Avrupa ve Afrika kıtaları arasında sürekli göç halinde bulunan leylekler Marmara’dan geçerken, sürüden ayrılan bir leylek, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde EskicamiOrtacami Mahallesi Bedesten Sokak'a kondu. Bir haftadır mahallede sokak sokak gezinen leylek, bir süre sonra mahallede bulunan Bedesteni mesken tuttu. Leyleği fark eden Bedesten esnafı da leyleğe sahip çıkarak, bedestenin önüne leyleğe bir kulübe verdi. Esnafın maskotu haline gelen leyleğe meraklı vatandaşlar ise leylek ile fotoğraf çekilmeye çalıştı. Bedestende bulunan esnaf halkıda leyleği çok sevdiklerini, istediği kadar burada yaşayabileceğini belirtti.



İnsanlar onu, o da insanları çok sevdi

Hiç çekinmeden, kaçmadan esnafın elinden yiyecek yiyen leyleğin ise şimdilik oradan ayrılmak gibi bir niyeti gözükmüyor.

Bölgedeki esnaflardan Mahmut Didman, leylek ile ilgili yaptığı açıklamada, “Leylek sürüsünden ayrılmış, bir haftadan beri bakıyoruz. Balık daha çok sardalye ve hamsi türlerini seviyor, birde solucan yiyor. Halk onu çok seviyor herkes resim çektiriyor’’ dedi.



“Çarşımızın sakini oldu”

Ahmet Didman ise ’Geçen hafta pazartesi günü işyerime geldiğimde baktım yürüyordu. Ondan sonra balık verdim ona erkenden, gitti zannettim ben onu ertesi gün bir baktım gene burada esnaflarda besliyor. Balığı çok seviyor, hamsi, sardalye yiyor birde solucan yiyordu. Besledik hayvanı oda alıştı buraya gitmiyor. Geliyor geziyor sabahları erken açıyorum ben burayı. İşte hayvan sevdiğimiz için bakıyoruz ona. Artık Bedesten çarşımızın sakini oldu, sürüyü bıraktı bize geldi. Çay içenler ona bakıyor oda bize bakıyor’’ diye konuştu.

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