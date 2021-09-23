Sürüden ayrılan leylek, çarşı esnafının maskotu oldu



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) - TEKİRDAĞ'da sürüden ayrıldığı tahmin edilen ve tarihi Bedesten Çarşısı'nın bahçesine konan leyleğe çarşı esnafı sahip çıktı. Esnaf aralarında para toplayarak 'Yaşar' adını verdikleri leyleği beslemeye başladı.

Süleymanpaşa ilçesinde tarihi Bedesten Çarşısı'nın bahçesinde yaklaşık bir hafta önce sürüden ayrıldığı tahmin edilen bir leylek kondu. Bahçeden günlerdir ayrılmayan leyleğe, çarşı esnafı sahip çıktı. Her gün aralarında para toplayıp leyleği besleyen esnaf, hayvanın artık çarşının maskotu olduğunu söyledi. Esnaf Mahmut Didman, "Leylek bir haftadır ayrılmıyor. Her gün besleniyor. Balık daha çok sardalya ve hamsi türlerini seviyor, bir de solucan yiyor. Halk onu çok seviyor herkes resim çektiriyor" dedi.

'O ARTIK BİZİM BİR SAKİNİMİZ'

Çarşıda çay ocağı işleten Ahmet Didman da "Geçen hafta pazartesi günü iş yerime geldiğimde baktım yürüyordu, balık verdim ona erkenden. Gitti zannettim onu ertesi gün bir baktım gene burada esnaf besliyor. Balık çok seviyor, hamsi, sardalya yiyor bir de solucan yiyordu. Besledik hayvanı o da alıştı buraya gitmiyor. Geliyor, geziyor sabahları erken açıyorum burayı işte hayvan sevdiğimiz için bakıyoruz ona. Artık çarşımızın sakini oldu, sürüyü bıraktı bize geldi. Çay içenler ona bakıyor o da bize bakıyor. Arkadaşlar ona 'Yaşar' adını koymuşlar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-09-23 16:20:26



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