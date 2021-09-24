Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklanan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2,55 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 14 adet yeşil reçeteli hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 330 lira, 2 adet tabanca 2 adet şarjör ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 5 şüpheli şahıstan 2’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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