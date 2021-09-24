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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlı Yaşam Merkezi müdavimleri ebru ve resim öğreniyor

İHA

Yaşlı Yaşam Merkezi müdavimleri ebru ve resim öğreniyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Altınova Mahallesi’nde bulunan Osman Tabak Yerleşkesi içerisinde hizmet veren Gündüz Yaşlı Yaşam ve Aktivite Merkezi’nde 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik ebru ve resim kursu düzenledi.
65 yaş üstü vatandaşların zamanlarını verimli şekilde geçirebilmeleri amacıyla belirli aralıklarla çeşitli etkinlikler ve kurslar düzenleyen Gündüz Yaşlı Yaşam ve Aktivite Merkezi, yağlı boya resim ve geleneksel sanatlarımızdan biri olan Ebru sanatı eğitimi başlattı. El becerilerini geliştirerek, üretim yaparak zamanlarını değerlendiren büyüklerimiz, aynı zamanda yaşıtları ile bir araya gelerek sosyalleşme imkânı buluyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Altınova Mahallesi Gündüz Yaşlı Yaşam ve Aktivite Merkezi’nde etkinlik odaları, teknoloji salonu, atölye ve yemekhane bulunurken, görevli personel de merkezden faydalanan 65 yaş üstü vatandaşların her ihtiyacı ile yakından ilgileniyor. Merkezdeki etkinlikler, Korona virüsü salgınından korunma tedbirleri sıkı sıkıya uygulanarak gerçekleştiriliyor.

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