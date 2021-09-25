Tekirdağ'da orman yangını

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Murat YAYIN/ MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm alan, zarar gördü.

Malkara´nın kırsal Yenidibek Mahallesi'nde, ormandaki piknik alanı bölgesinde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye, Malkara Orman İşletmesi Müdürlüğü'nden çok sayıda arazöz ile ekipler sevk edildi. Orman ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonunda kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm alan yandı. Alevlerin Yenidibek Mahallesi'ne ulaşmadan söndürülmesi, mahalleyi sevindirirken, jandarma da yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2021-09-25 15:10:23



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