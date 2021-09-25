Malkara'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Malkara ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Malkara'nın Kozyörük Mahallesi Çamlık Sokak üzerinde Kadriye Demir´e (70) ait tek katlı evde çıktı. Alevleri gören mahalleli, ellerindeki su kovaları ve hortumlarla yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürüp, kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının, Demir´in yakınlarını ziyarete gitmesinden bir süre sonra elektrik kontağından çıktığı değerlendirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2021-09-25 23:03:17



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