Yoldan çıkıp takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada motosikletli sürücü yaralandı.
Kaza, MuratlıTekirdağ karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya S. (43) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, baygın sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan sürücü, daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.