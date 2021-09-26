Gaziantep baklavası Trakya’ya taşındı

Orijinal Antep baklavası, anavatanı Gaziantep'ten Trakya'ya taşındı. Çorlulular artık baklavayı orijinalinden tadacak.

Antep baklavası, baklavanın anavatanı Gaziantep’ten Çorlu’ya taşındı. Fıstıkzade’nin 16. şubesi olan Çorlu Şubesi düzenlenen törende dualar eşliğinde açıldı. Çorlu ilçesinde yaşayan vatandaşlar, bundan sonra baklavayı orijinalinden tadacak. Çorlu şubesinin işletmeciliğini yapacak olan genç girişimci Ömer Gülbaba, “1991 doğumluyum, 30 yaşındayım. Çorlu’ya böyle bir işletme açtık. İnşallah hayırlısı olur. Fıstıkzade bundan 78 yıl önce kurulmuş olan Gaziantep’te bilinen bir firma. Trakya’da böyle bir firma ve ürünler olmadığı için bu lezzeti buraya getirmek, buradaki insanların da bu lezzetlerden tatmasını istediğimiz için böyle bir yola çıktık. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz” dedi.

Kendisi gibi ticarete atılmak isteyen genç girişimcilere tavsiyelerde de bulunan Gülbaba, “Genç yaşta insanların bir yere atılması lazım. Bir şeylerin ucundan tutması lazım. Biz tabii bu sektörü seçtik, diğer genç arkadaşlarımın da farklı sektörleri ya da bu sektörü seçmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Fıstıkzade Satış Direktörü Ümit Toprak da, “Fıstıkzade orijinal Antep baklavası üreten bir firma. Türkiye’de 6 tane orijinal Antep baklavası üreten firma var. Bunlardan biri de biziz. Sadece Antep’te değil, bunu Türkiye’ye ve yurt dışına da taşıyoruz. Türkiye genelinde 16 tane mağazamız var. Bunun dışında Dubai’de, Saray Bosna’da bir mağazamız var. Saray Bosna’da aralık ayında inşallah ikinci şubemizi açacağız. Onun dışında Avrupa’da ve Amerika’da bütün marketlerde ürünlerimiz şu anda satışta. Yatırımcı önemli, çünkü yatırımcıyı seçiyoruz. Gülbaba ailesi doğru bir aile olduğu için bu aile ile çalışmaya ve frenchise vermeye karar verdik. Fıstıkzade’nin yatırımları yurt içinde de yurt dışında da devam edecek. Özellikle Avrupa’da yeni arayışlarımız var. 2022 senesinde genelde yurt dışında olmak üzere yurt içinde de şubelerimiz açılacak. Fıstıkzade Çorlu bizim 16. şubemiz oldu, inşallah aile için de hayırlı olur” diye konuştu.

Gün boyu misafirlere çeşitli ikramların yapıldığı Fıstıkzade Çorlu Şubesi, ilk gününde Çorlu halkının ilgisiyle karşılaştı.

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