Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Onur Karatop (27), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Suriye´nin İdlip kentinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Onur Karatop, iznini geçirmek için ailesinin bulunduğu Tekirdağ´ın Çerkezköy ilçesine geldi. Dün meydana gelen kazada Karatop yönetimindeki hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada hayatını kaybeden Karatop´un, İstanbul Adli Tıp Kurumu´nda alınan cenazesi Çerkezköy İstasyon Mahallesi´ndeki baba evine götürülerek, helallik alındı. Mimar Sinan Camii´nde kılınan cenaze namazında Karatop´un Onur Karatop'un cenazesi babası Mustafa Karatop ile yakınlarının gözyaşları arasında İstasyon Mahallesi Mezarlığı´nda toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2021-09-26 19:00:32
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