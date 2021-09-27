Ayçiçeği hasadı denetleniyor

Tekirdağ’da ayçiçeği hasadı devam ederken, üreticilerin hasat süresince tarlada durmaları uyarısı yapıldı.

Ülkenin ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan yağlık ayçiçeği hasadına başlanılması ile birlikte ürün kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla Tekirdağ’da hasat kontrolleri çalışmaları devam ediyor. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, teknik personellerinin de katılımıyla Malkara İlçesi Çavuşköy Mahallesinde gerçekleştirilen köy ziyaretinde üreticilerle buluşarak sorunları dinledi. Yapılan ziyaret sonrasında İl Müdürü ve beraberindeki teknik personeller, biçerdöver operatörünce gerçekleştirilen ayçiçeği hasadına iştirak etti.

Üreticilerin büyük emek, zaman ve masrafla üretmiş oldukları ürünlerin en az kayıpla hasat edilmesini sağlamak amacıyla biçerdöver hasat kontrolleri teknik ekipler tarafından etkin bir şekilde yapılıyor.

Öcal üreticilere yaptığı açıklamada, “Ürün hasadının daha sağlıklı olarak sürdürülebilmesi açısından ürün sahiplerinin mutlaka hasatta tarlasında olması ve hasada nezaret etmesi gerekmektedir. İl Hasat Koordinatörlerimiz ve yetkili kontrolörlerimiz denetimlerine hasat bitene kadar devam edecektir. Hasat Tebliğine aykırı hasat yapanların İl ve İlçe Müdürlüklerimize bildirilmesi büyük önem arz etmektedir” dedi.

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