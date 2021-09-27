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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumbağ Yaşar Vardar Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı

İHA

Kumbağ Yaşar Vardar Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı

Süleymanpaşa Belediyesi, Gençlik ve Spor Yılı ilan ettiği 2021 yılında spor tesislerini bir bir hizmete açıyor. Son olarak Kumbağ Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Yaşar Vardar Halı Saha Spor Tesisleri, düzenlenen törenle gençlerin istifadesine sunuldu.
Kumbağ’ın belde belediyesi olduğu dönemde Kurucu Belediye Başkanı olarak Kumbağ’a önemli hizmetlerde bulunan Yaşar Vardar’ın adının verildiği Halı Saha Spor Tesisleri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Onur Konuğu Yaşar Vardar’ın yanı sıra Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Tekirdağ’ın spor camiası temsilcileri, mahalle muhtarları ve Kumbağ Mahallesi sakinleri ile basın mensuplarının ilgi gösterdiği törenle hizmete açıldı.

Işık ve Atilla’dan emeği geçenlere teşekkür
Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başlayan açılış töreni protokol konuşmaları ile devam etti. İlk olarak kürsüye Kumbağ Spor Kulübü Başkanı Uğur Işık geldi. Işık, Kumbağ Spor Kulübü’nün çalışmalarını yeni açılan tesiste gerçekleştireceğini belirterek, Kumbağ’a kazandırılan spor tesisleri için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
Işık’ın ardından kürsüye gelen Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla da, ilçede hayata geçirilen spor tesislerinin büyük kısmının ihtiyacı olan okullarda inşa edildiğini ifade etti. Atilla, kurum olarak belediyeden her türlü taleplerinin hızla karşılandığını da sözlerine ekleyerek eğitime ve spora yaptığı katkılardan ötürü Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür etti.

“Devlet bir verirse biz üzerine üç koyuyoruz”
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuşmasına son günlerde gündem olan TESKİ kazıları ile ilgili açıklamada bulunarak başladı. Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yeni yapılan yollarda TESKİ’nin plansız yaptığı kazıları eleştirerek kazılan yolların yenilenmediğini vurguladı. çYüksel, ilçede gerçekleştirilen spor tesisi yatırımları ile ilgili bilgi vererek, “Spor Toto Genel Müdürlüğünden spor tesisi yatırımlarımız için 3 milyon TL ödenek aldık ancak belediyemizin kasasından da 9 milyon TL harcayarak ilçemize 12 milyon TL’lik spor tesisi yatırımı gerçekleştirdik. Devletimiz bize destek oluyor ancak biz bir alıyorsak üzerine 3 koyup yatırımlarımızı yapıyoruz,” dedi.

“Kumbağ meydanı projemize başlıyoruz”
Kumbağ Mahallesi’nde 2 yıldan bu yana yapılmayanları yaptıklarını ve çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Yüksel, “Bu yıl itibariyle Kumbağ Meydanı düzenleme projemize başlıyoruz. Kumbağ’da kadınlara yönelik Yaşam Merkezi geliyor. Bunun yanında oyun parkı yapacağız. Ayrıca otopark düzenlemesi ile birlikte Minibüs ve otobüslerin rahat giriş çıkış yapabilecekleri bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Barbaros Mahallesi’nde Mahalle Konağı, açık düğün salonu ve spor tesisi yapacağız. Bütün bu yatırımlarımızı 2022 yılı içinde tamamlamayı planlıyoruz,” diye konuştu.

“Yapmak kadar korumak da önemli”
Bir yılda çok sayıda spor tesisini ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yüksel, “Kumbağ’ımıza kazandırdığımız bu tesise, Kumbağ Belediyesi Kurucu Başkanı olarak yıllarca bu mahallemize ciddi hizmetlerde bulunan Yaşar Vardar Amcamızın adını vermek istedik. Tesisin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Önemli olan yapmak değil koruyabilmek. Kumbağ Spor Kulübümüzün Başkanı Uğur Işık’ın bu konuda özverili çalışacağına inanıyorum. Gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun,” diyerek sözlerini noktaladı.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek tören sona erdi. Kurdele, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, Süleymanpaşa İlçe Gençlik Spor Müdürü Hüseyin Mutlu, Kumbağ Kurucu Belediye Başkanı Yaşar Vardar, Tekirdağ Spor Kulübü Başkanı Mülahim Kuru, Kumbağ Spor Kulübü Başkanı Uğur Işık, Eski Tekirdağ Spor Başkanı Salih Canikli tarafından kesildi. Daha sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve protokol üyeleri spor tesislerinde incelemelerde bulunarak Kumbağsporlu genç futbolcularla futbol oynadılar.

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