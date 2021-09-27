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Tekirdağ'da tek katlı ev yandı; 3 kişi dumandan etkilendi

DHA

Tekirdağ'da tek katlı ev yandı; 3 kişi dumandan etkilendi


Murat YAYIN/ MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilen ev sahibi, eşi ve kızı hastaneye kaldırıldı.
Yangın, öğleden sonra Malkara'nın kırsal Danışment Mahallesi'nde Salih Karakuş'a (75) ait tek katlı evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evi sardı. Evde bulunan ve yangına müdahale eden Salih Karakuş, eşi Zatiye Karakuş (65) ve kızı İlknur Kantürk (44) dumandan etkilendi. Alevleri gören mahalleli ellerindeki su kovaları ve hortumlarla yangına müdahale ederken bir yandan da yangın itfaiyeye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. 
Gelen sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan 3 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2021-09-27 18:15:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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