Pencereden düşerek hayatını kaybetti



Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşen Hüseyin Gültek (90), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi Gül Sokak üzerinde 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Evde oğlu ve gelini ile birlikte yaşayan Hüseyin Gültek, kimsenin bulunmadığı sırada iddiaya göre, hava almak için pencereye çıktı. O sırada dengesini kaybeden Gültek, yaklaşık 4 metre yükseklikteki pencereden beton zemine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gültek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Gültek'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2021-09-27 19:22:59



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