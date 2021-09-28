Sürücüsünün ters yöne girdiği çalıntı otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da polisi görünce sürücüsünün ters yöne girdiği çalıntı otomobil, kamyonla çarpıştı. Otomobilin sürücüsü Eren Özdemir (17) öldü, yanındaki Y.Ç. ile kazaya karışan başka bir aracın sürücüsü B.Y. ise yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Malkara ilçesinde çalındığı tespit edilen 59 LH 986 plakalı otomobilin sürücüsü, polisi görünce ters yöne girince 59 LU 133 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada başka bir otomobil de kazaya karıştı. Kazada, çalıntı otomobildeki Eren Özdemir ile yanındaki Y.Ç. sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özdemir ile Y.Ç., gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Eren Özdemir'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Y.Ç. ile diğer otomobilin sürücüsü B.Y. ise ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ehliyeti olmadığı tespit edilen Eren Özdemir'in ayrıca hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-09-28 12:06:46



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