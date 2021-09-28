Hayvanlar mikroçiple kimliğe kavuşuyor

Tekirdağ’da yapılan uygulama ile köpekler çiple kimliklendiriliyor. Bu uygulama sayesinde kayıp, çalıntı veya kaza durumlarında en kısa sürede söz konusu hayvanın sahibine ulaşması sağlanacak. Aynı zamanda AB ülkelerine seyahatlerde hayvanın uluslararası standartlara uygun mikroçip taşıması şartı aranıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünce İlçe Müdürlüklerinde görev yapan ilçe sistem sorumlularına kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik kapsamında çip uygulama, pasaport düzenleme ve PETVET sisteminde kayıt ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Yönetmelik kapsamında kedi ve köpeklere deri altı mikroçip uygulanacak ve pasaport düzenlenecek. Uygulama köpeklerde başlarken, kedilerde ise 2022 yılı itibari ile başlayacak.



Mikroçiple AB ülkelerine seyahat edebilecekler

Bu uygulama ile köpek ve kediler Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde tanınan kalıcı ve gerçek bir kimlik sahibi olmuş olacak. Bir başka deyişle hayvanlar elektronik kimliğe kavuşmuş olacak. Uygulama sayesinde kayıp, çalıntı veya kaza durumlarında en kısa sürede söz konusu hayvanın sahibine ulaşma imkanı sağlanmış olacak. Mikroçip uygulaması Avrupa da birçok ülkede zorunlu. 01.10.2004 tarihinden itibaren uygulamaya konulan düzenleme gereği AB ülkelerine seyahat edecek olan petlerin uluslararası standartlara uygun mikroçip taşıması şartı aranıyor.

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