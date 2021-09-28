AB-Modex Saha Tatbikatı toplantısı yapıldı

Tekirdağ’da gerçekleşmesi planlanan ABModex Saha Tatbikatı için ön hazırlık toplantısı yapıldı.

1015 Kasım 2021 tarihleri arasında Tekirdağ’da gerçekleştirilmesi planlanan ABModex Saha Tatbikatı için ön hazırlık yapmak üzere, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda Koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, tatbikata katılacak olan TAMPTekirdağ Çalışma Grupları ve kurumlar ile tatbikatın işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ardından Vali Yıldırım ve TAMPTekirdağ Çalışma Grupları ve kurum yetkilileri tatbikatın gerçekleştirileceği sahalarda incelemelerde bulundu. AFAD Müdürü Recep Erol incelemeler sırasında Vali Yıldırım’a bilgi verdi.

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