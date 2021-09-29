Hayvan ve hayvansal ürün nakilleriyle ilgili eğitim toplantısı düzenlendi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yurt içinde hayvan ve hayvansal ürün nakilleri eğitim toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünce "Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği" kapsamında eğitim verildi.

Verilen eğitimlerde, hayvan ve hayvansal ürünlerin nakli sırasında uyulması gereken usul ve esaslar ile gerçek ve tüzel kişilikli kuruluşlara ait nakil araçlarının taşıyacağı teknik ve sağlığa uygun asgari şartlar, hayvanlara nasıl muamele edileceği ve hayvanların nakliyeye uygunluğu gibi konular anlatıldı.

Eğitim sonrasında yapılan sınavda başarılı olanlar Nakliyeci Yetki Belgesi, Sürücü ve Bakıcı Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacak.

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