E-devlet'ten AFAD gönüllüsü olan 4 bin 623 kişi sıkı eğitimden geçiyor

Tekirdağ’da edevlet üzerinden AFAD gönüllüsü olan 4 bin 623 kişi, sıkı eğitimden geçiyor.
Tekirdağ’da edevlet üzerinden AFAD gönüllüsü olan 4 bin 623 kişiden 4 ve üzeri online eğitimlerini tamamlayan gönüllülere saha eğitimleri veriliyor. Arama kurtarma, yangın, insani yardım ve sertifikalı ilk yardım eğitimlerin tamamlanmasının ardından AFAD Gönüllüleri kimlik belgelerini alarak Destek AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanacaklar. AFAD eğitmenleri tarafından gönüllülere sıkı eğitimler verilirken eğitimler zaman zaman nefes kesen görüntülere sahne oldu.
Şu ana kadar 5 grup gönüllüye eğitim verilirken, kalan grupların eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.