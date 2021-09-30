Öğrenci servis şoförlerine eğitim semineri

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren öğrenci servis şoförleri ve rehberlerine yönelik değişen trafik mevzuatı, trafik kuralları ve güvenli sürüş konularında eğitim semineri düzenlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından, 20212023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı Kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren öğrenci servis şoförleri ve rehberlerine yönelik değişen trafik mevzuatı, trafik kuralları ve güvenli sürüş konularında eğitim semineri düzenlendi. Eğitim seminerine 234 öğrenci servis şoförünün katıldı. Seminerde, daha iyi hizmet verilmek amacıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Konuyla ilgili bilgilendirme toplantılarının devam edeceği öğrenildi.

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