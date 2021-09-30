Tekirdağ'da 300 çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Büyükşehir Yasası ile köy tüzel kişiliklerinden belediyeye devredilen tarım alanlarında kendi imkânlarıyla ürettiği yem bitkisi tohumlarını hayvancılıkla geçimini sağlayan ve gerekli kriterleri karşılayan 300 çiftçiye 300’er kilogram arpa ve yulaf tohumu dağıttı.

Geçtiğimiz yıl pilot uygulama olarak başlayan yem bitkisi tohumu dağıtımı bu yıl kapsamı genişletilerek sürdürülüyor. Uygulama kapsamında, 25’ten az büyükbaş hayvan sahibi olup en az 15 dönüm tarım arazisine sahip olduğu tespit edilen 300 çiftçiye 300’er kilogram arpa ve yulaf tohumu hibe edilecek. Süleymanpaşa Belediyesi Tarım A.Ş. tarafından ekimi ve hasadı yapılan 90 ton arpa ve yulafın dağıtımı Karacakılavuz Mahallesi’nde gerçekleştirilen törenle başladı.



Toğumlar törenle teslim edildi

Törene Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in yanı sıra, Tekirdağ Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Oktay Öcal, Eski AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti Tekirdağ Kurucu İl Başkanı Ahmet Kambur, mahalle muhtarları, çiftçiler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan tören protokol konuşmaları ile sürdü. Tekirdağ Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Oktay Öcal, küçük aile işletmelerinin, Tekirdağ’daki toplam hayvancılığın yüzde 80’ini oluşturduğunu ifade ederek, bu kesime destek verdiği için Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür etti.



“Toplam 450 bin TL destek ağlıyoruz”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise, önceki yıllarda icara verilen belediye tarlalarından elde edilen gelirleri, tarlaları belediye olarak işleme tercihi ile iki kattan fazla arttırdıklarını belirtti. Yüksel, “Belediyemizin tarlalarında yerli ve milli olarak ürettiğimiz 90 ton arpa ve yulaf tohumunun çiftçilerimize hibe desteği olarak dağıtımına başladık. Dağıtılan tohumların toplam piyasa değeri yaklaşık 450 bin TL’dir. Süleymanpaşa Belediyemize ait Tarım A.Ş. tarafından işlenen tarlalarımızda yetişen tohumları, hibe desteği almaya hak kazanan çiftçilerimize Karacakılavuz ve Banarlı’dan başlayarak teslim ediyoruz. Kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla hayata geçirdiğimiz projede bu yıl, hayvancılıkla uğraşan 300 çiftçimize 300 kilogramlık yani yaklaşık bin 500 TL değerinde tohum desteği sağlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından yem bitkisi tohumlarının dağıtımına başlandı. Başkan Yüksel, Tekirdağ Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi işbirliği ile tespit edilerek hibe desteğine hak kazanan çiftçilere tohumlarını bereketli hasatlar temennisiyle teslim etti.

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