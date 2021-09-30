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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalıntı motosiklet terk edilmiş olarak bulundu

İHA

Çalıntı motosiklet terk edilmiş olarak bulundu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri tarafından terk edilmiş olarak bulunan motosikletin yapılan incelemesinde çalıntı olduğu tespit edildi.
Zafer Mahallesi'nde yer alan ve okullar bölgesi olarak anılan okul çevrelerinde araçları trafik yönünden denetleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri bölgede terk edilmiş bir motosiklet buldu.
Kilit sisteminin kırık olduğu için çalıntı olma ihtimali üzerinde durulan motosikletin, motor şase sorgulamasında 4 gün önce ilçeden çalınan H.Ö. adına kayıtlı 03 LM 861 plakalı motosiklet olduğu belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından çalıntı motosiklet, sahibine teslim edilmek üzere çekiciye yüklenerek emniyet otoparkına götürüldü.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ve inceleme sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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