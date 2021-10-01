Trakya'nın ihracat rakamı ithalatı geçti Trakya’da ağustos ayında 267,5 milyon dolarlık ihracat, 247 milyon dolarlık da ithalat yapıldı

TÜİK ağustos verilerine göre Trakya Bölgesi'nde 267,5 milyon dolarlık ihracat, 247 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre Edirne’de ağustos ayında ihracat 7,9 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tekirdağ’da ise 235,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli’nde de ağustos ayında ihracat 24,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ağustos ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalat ise yüzde 23,6 artarak 23 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti. Edirne’de ağustos ayında ithalat 6,6 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tekirdağ’da 220,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli’nde ise ağustos ayında ithalat 20 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Edirne'de ağustos ayında en çok ihracat sırasıyla Almanya, Bulgaristan ve Yunanistan, en çok ithalat Çin, Bulgaristan ve Rusya ile yapıldı. Kırklareli'nde ağustos ayında en çok ihracat Venezuela, Bulgaristan ve Angola, en çok ithalat ise Rusya, Moldova ve Almanya ile yapıldı. Tekirdağ'da ise ağustos ayında en çok ihracat Almanya, Mısır ve İtalya, en çok ithalat Çin, Almanya ve ABD ile yapıldı.

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