Özel güvenliklere afet eğitimi verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

2021 yılı ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı’ kapsamında, Süleymanpaşa’da görev yapan özel güvenlik görevlilerine ‘Afet Bilinci Eğitimi’ verildi.

2829 Eylül 2021 tarihinde Yahya Kemal Beyatlı Konferans Salonu’nda verilen eğitimde katılımcılara, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.