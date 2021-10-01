Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarar takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saat 01.55 sıralarında Muratlı’nın Arzulu Mahallesi karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; O.Y. idaresindeki 59 ABE 832 plakalı otomobil, henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde yoldan çıkarak takla attı. Olayda araç sürücüsü O.Y. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Araç ise hurdaya döndü.
Kaza bölgesine giden Muratlı Jandarma ekipleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.